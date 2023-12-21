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BBC

العاهل الأردني: يجب على إسرائيل إنهاء عدوانها على قطاع غزة

07:33 م الخميس 21 ديسمبر 2023

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

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مصراوي
قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إنه يجب على إسرائيل إنهاء عدوانها على قطاع غزة، ورفع العقبات أمام دخول المساعدات.
وتابع العاهل الأردني خلال لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "من الضروري أن يضغط العالم بأسره لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين"
ولفت العاهل الأردني إلى أنه من الضروري أن يضغط العالم بأسره لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، محذرًا من أي محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد أن الانتهاكات للأماكن المقدسة بالقدس وعنف المستوطنين قد يؤدي إلى خروج الوضع في الضفة عن السيطرة.

العاهل الأردني عبدالله الثاني قطاع غزة إيمانويل ماكرون

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