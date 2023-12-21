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BBC

وزير الخارجية التركي: مواصلة جهود وقف إطلاق النار في غزة

05:39 م الخميس 21 ديسمبر 2023

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

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(مصراوي)

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الخميس، إن أنقرة لم تدخر أي جهد دبلوماسي في إيصال رسائلها للعالم الخارجي بشأن رفض العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأكد فيدان، أن تركيا تواصل مساعيها من أجل وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشيرًا إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها بلاده للحيلولة دون توسع الصراع في غزة.

وأضاف فيدان، أن تركيا استقبلت عشرات الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة لتلقي العلاج في مستشفياتها.

واتخذت أنقرة موقفًا معاديًا من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ اندلاع الأحداث في الـ7 من أكتوبر مع وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لرئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، بلقب "جزار غزة" جراء جرائم الحرب التي ارتكبها جيشه في القطاع.

هاكان فيدان الخارجية التركية تركيا حرب غزة اطلاق النار

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