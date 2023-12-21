الاستخبارات الأمريكية: زيادة مصداقية حماس بشكل كبير بعد 7 أكتوبر

(مصراوي)

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس، عن تحليلات أجرتها وكالات الاستخبارات الأميركية، أن مصداقية حركة المقاومة الفلسطينية حماس ونفوذها تنامت بشكل كبير منذ هجوم 7 أكتوبر.

وقالت الشبكة الأمريكية، وفق مسؤولين مطلعين، إن حركة حماس نجحت بوضع نفسها في أجزاء من العالم العربي والإسلامي كمدافعة عن قضية فلسطين ومقاتلة ضد إسرائيل.

وأضاف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية نقلت عنه "سي إن إن"، أن حركة حماس أصبحت أكثر شعبية، مما كانت عليه قبل 7 أكتوبر حيث لم تكن منظمة أو ذات شعبية كبيرة.

وأفاد المسؤولون الأمريكيون، أنهم يراقبون عدة مؤشرات رئيسية تشير إلى أن الدعم لحماس قد تزايد في الأراضي الفلسطينية وأماكن أخرى في المنطقة.