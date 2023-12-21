إعلان

BBC

الاستخبارات الأمريكية: زيادة مصداقية حماس بشكل كبير بعد 7 أكتوبر

03:54 م الخميس 21 ديسمبر 2023

حركة حماس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي)

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس، عن تحليلات أجرتها وكالات الاستخبارات الأميركية، أن مصداقية حركة المقاومة الفلسطينية حماس ونفوذها تنامت بشكل كبير منذ هجوم 7 أكتوبر.

وقالت الشبكة الأمريكية، وفق مسؤولين مطلعين، إن حركة حماس نجحت بوضع نفسها في أجزاء من العالم العربي والإسلامي كمدافعة عن قضية فلسطين ومقاتلة ضد إسرائيل.

وأضاف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية نقلت عنه "سي إن إن"، أن حركة حماس أصبحت أكثر شعبية، مما كانت عليه قبل 7 أكتوبر حيث لم تكن منظمة أو ذات شعبية كبيرة.

وأفاد المسؤولون الأمريكيون، أنهم يراقبون عدة مؤشرات رئيسية تشير إلى أن الدعم لحماس قد تزايد في الأراضي الفلسطينية وأماكن أخرى في المنطقة.

حركة حماس الاستخبارات الأميركية زيادة مصداقية حماس قضية فلسطين طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

مُتحدث الصحة يكشف موقف متحور كورونا الجديد "JN.1"عاجل|
عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع إلى 3 آلاف جنيه بمنتصف التعاملات
قبل قرار المركزي.. سعر الدولار يقفز لمستوى جديد في السوق السوداء
أبرز 8 إطلالات لنجمات الفن في سابع أيام مهرجان الجونة السينمائي