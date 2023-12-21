صحيفة عبرية: إصابة 5 إسرائيليين بصواريخ حزب الله شمال إسرائيل

(مصراوي)

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنه تم إصابة 5 أشخاص جراء سقوط صواريخ مضادة للدبابات على الحدود الشمالية لإسرائيل.

وكان حزب الله، قد هاجم في وقت سابق اليوم تجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بـ3 مسيرات في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، مشيرًا إلى إصابة الأهداف بدقة وتدميرها.

ويأتي هذا بعدما أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي، لقصف مدفعي ضد أطراف بلدات يارون ومارون الراس وعيترون وعيتا الشعب في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

كما أطلق جيش الاحتلال، قنابل حارقة على أحراج جبل اللبونة والعلام وعلما الشعب جنوبي لبنان.

وأضافت وكالة الأنباء اللبنانية، أن طيران الاحتلال شن غارات معادية على بلدة كفركلا، توزايًا مع قصف مدفعي على أطراف عيتا الشعب ورامية جنوبي لبنان.

وتتزايد التحذيرات الدولية مؤخرًا من خطر اتساع نطاق الحرب في المنطقة خارج قطاع غزة لتضم أطراف أخرى كإيران وحزب الله، مع تبادل القذائف بشكل يومي بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي وإعلان حزب الله أنها جاءت ردًا على استهداف المدنيين في قطاع غزة.

وكانت وزيرة الخارجية اللبنانية قد حذرت في وقت سابق من اتساع الحرب لتشمل لبنان، قائلة إن لبنان سيكون الخاسر الأكبر في حال نشوب حرب.