فيديو.. المقاومة تنشر مشاهد لعملية قنص جندي إسرائيلي بوسط غزة

مصراوي

نشر الإعلام العسكري لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، لقطات مصورة لعملية استهداف جندي من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وقنصه.

🟢 #عاجل | 🎥 مشاهد صادرة عن الإعلام العسكري في "كتائب القسام": قنص ضابط صهيوني ببندقية "الغول" القسامية شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة pic.twitter.com/RC0WFTu6r0 — iBra 💉 إبرة ® (@ib_reb) December 21, 2023

وكانت كتائب القسام أعلنت، اليوم الخميس، قنص جندي إسرائيلي أعلى دبابة بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة ومن ثم استهدافها بقذيفة "تاندوم".

وقالت القسام إن مقاتليها تمكنوا بالاشتراك مع عناصر سرايا القدس من تفجير عبوة أرضية ناسفة بدبابة ميركافا صهيونية في منطقة المغراقة وسط غزة.

كذلك أشارت القسام إلى استهداف مجموعة من جنود الاحتلال في منطقة المغراقة وسط غزة والاشتباك معهم بالأسلحة الرشاشة وإيقاعهم بين قتيل وجريح.