القسام تعلن إيقاع عدد من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح

(مصراوي)

أعلنت كتائب القسام، اليوم الخميس، اشتباك مقاتليها مع مجموعة من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، مشيرة إلى إيقاعهم بين قتيل وجريح.

كما تعاونت كتائب القسام مع سرايا القدس، في تفجير دبابة ميركافا إسرائيلية في منطقة المغراقة وسط غزة، باستخدام عبوة أرضية ناسفة.

وفي وقت سابق اليوم أطلقت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، رشقة صاروخية تجاه تل أبيب، قالت الكتائب إنها جاءت ردًا على مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة.

ودوت صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب ومحيطها إضافة لمدن لخيش وأسدود وعسقلان.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه وقع حريق في قرية بيتح تكفا جراء سقوط شظايا صواريخ من قطاع غزة، إضافة إلى سقوط شظايا على مدينتي هرتسليا وأسدود جراء صواريخ أطلقت من قطاع غزة.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنها رصدت إطلاق نحو 30 صاروخًا من قطاع غزة على وسط وجنوبي البلاد، مشيرة إلى أن القبة الحديدية اعترضت أغلبها.

