"كان": السنوار اشترط "الكل مقابل الكل" كصيغة وحيدة لتبادل الأسرى

غزة - (بي بي سي)

نقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان" عن مصادر مصرية، أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، أبلغ الوسطاء بأن الصيغة الوحيدة التي يمكن تطبيقها كصفقة تبادل للأسرى، هي "الكل مقابل الكل".

واشترط السنوار وفق ما نشرت "كان"، وقفاً كاملاً لإطلاق النار، "إذا ما أرادت إسرائيل استعادة مخطوفيها أحياء".

من جانب آخر، نقل موقع إسرائيل 24 (I24) عن مسؤولين إسرائيلين كبار، إن "حماس تضع شرطاً لإنهاء الحرب"، مشيرين إلى أن ذلك "لن يحدث".

وكانت حركة حماس قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أنه لن يكون هناك صفقة تبادل جديدة للأسرى "دون إنهاء الحرب في غزة" بحسب بيان لها.