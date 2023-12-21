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BBC

القسام: قنص جندي إسرائيلي أعلى دبابته وسط غزة

02:59 م الخميس 21 ديسمبر 2023

كتائب القسام

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(مصراوي)

أعلنت كتائب القسام، اليوم الخميس، قنص جندي إسرائيلي أعلى دبابة بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة، واستهداف الدبابة بقذيفة "تاندوم".

وفي وقت سابق اليوم، صرح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم إصابة 40 جنديًا إسرائيليًا خلال اشتباكات مع عناصر المقاومة الفلسطينية في محاور مختلفة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن قبلها، إصابة 8 من قواته بجروح خطيرة في معارك جنوب وشمال غزة، بينهما ضابطين اليوم.

كما أفاد بيان الاحتلال، بمقتل 3 عسكريين بينهما ضابطين في جنوب القطاع خلال المعارك الدائرة.

وكان الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، قال في بيانه أمس الأربعاء، إن مقاتلي المقاومة الفلسطينية، قتلوا خلال الـ72 ساعة الأخيرة 25 جندي إسرائيلي، إضافة إلى تدمير 41 آلية عسكرية إسرائيلية بشكل كلي وجزئي.

وأفاد أبو عبيدة، أن خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي أكبر بكثير مما يعلن عنها.

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