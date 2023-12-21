السرايا تعلن إسقاط مسّيرة إسرائيلية شمالي غزة

مصراوي

أعلنت فصائل سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، إسقاط طائرة مسيرة صهيونية في شمال قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس، إنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في غزة.

بينما أكدت هيئة البث العبرية على أن نحو 20 صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه مدن إسرائيلية.

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى نشوب حريق في قرية بيتح تكفا بسبب سقوط شظايا صواريخ من غزة على مدينتي هرتسليا وأسدود

وأفادت القسام بأن عناصرها تدك تجمعات قوات العدو المتوغلة في محاور مدينة خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.