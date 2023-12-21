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BBC

بيان مشترك.. الفصائل الفلسطينية: لا حديث حول الأسرى إلاّ بعد وقف شامل للعدوان

01:40 م الخميس 21 ديسمبر 2023

العدوان علي غزة أرشيفية

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غزة - (ا ف ب)

أعلنت الفصائل الفلسطينية رفضها لأي محادثات بشأن تبادل الأسرى الإسرائيليين إلا بعد انتهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما جاء في بيان نشرته حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأضاف البيان المشترك للفصائل الفلسطينية: "هناك قرار وطني فلسطيني بأنه لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل إلاّ بعد وقف شامل للعدوان" وبالإضافة إلى حماس، تحتجز حركة الجهاد الإسلامي، وهي جماعة فلسطينية مسلحة أصغر، رهائن في غزة.

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AFP
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