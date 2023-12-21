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BBC

مقتل امرأة في غارة إسرائيلية في جنوب لبنان

01:14 م الخميس 21 ديسمبر 2023

غارة إسرائيلية في جنوب لبنان أرشيفية

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بيروت - (ا ف ب)

قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية ومصدر أمني إن غارة إسرائيلية قتلت امرأة مسنة وأصابت زوجها في منزلهما بجنوب لبنان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وبهذا يرتفع عدد القتلى المدنيين جراء القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان في الأسابيع القليلة الماضية إلى نحو 20 بينهم صحفيون وأطفال، بحسب إحصاء رويترز.

وأدت ضربة إسرائيلية أخرى خلال الليل إلى مقتل عضو في حزب الله، وفقا للجماعة المسلحة التي فقدت أكثر من 100 مقاتل في الأعمال القتالية الأخيرة مع إسرائيل.

هذا المحتوى من

AFP
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