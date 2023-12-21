مقتل امرأة في غارة إسرائيلية في جنوب لبنان

بيروت - (ا ف ب)

قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية ومصدر أمني إن غارة إسرائيلية قتلت امرأة مسنة وأصابت زوجها في منزلهما بجنوب لبنان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وبهذا يرتفع عدد القتلى المدنيين جراء القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان في الأسابيع القليلة الماضية إلى نحو 20 بينهم صحفيون وأطفال، بحسب إحصاء رويترز.

وأدت ضربة إسرائيلية أخرى خلال الليل إلى مقتل عضو في حزب الله، وفقا للجماعة المسلحة التي فقدت أكثر من 100 مقاتل في الأعمال القتالية الأخيرة مع إسرائيل.