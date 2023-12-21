تقوده الولايات المتحدة.. اليونان تنضم للتحالف العسكري ضد الحوثيين في البحر الأحمر

أثينا - (بي بي سي)

أعلن وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس، اليوم الخميس، أن بلاده ستنضم إلى التحالف البحري العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة لحماية الممر الملاحي العالمي في البحر الأحمر من الحوثيين في اليمن.

وقال نيكوس ديندياس إن فرقاطة تابعة للبحرية اليونانية ستنضم إلى فرقة العمل بناء على أوامر من رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وأوضح ديندياس أن اليونان، باعتبارها دولة شحن رائدة، لديها "مصلحة أساسية" في معالجة "التهديد الهائل" للنقل البحري العالمي.

وتضمنت فرقة العمل التي أعلنها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الإثنين في البداية بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.

ويقول الحوثيون، إن ضرباتهم الصاروخية والطائرات المسيرة على سفن الحاويات المارة تأتي دعماً للفلسطينيين في حرب غزة الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس المسلحة منذ 7 أكتوبر.

وأجبرت الهجمات في المياه المؤدية لقناة السويس، وهي نقطة عبور لنحو 10% من التجارة العالمية، العديد من شركات الشحن على تحويل مسار سفنها.