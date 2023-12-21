أوكرانيا تعترف بالمكاسب العسكرية الروسية في الهجوم البري

كييف - (د ب أ)

أكد الجيش الأوكراني أن القوات الروسية تحقق مكاسب في هجومها البري الذي استمر شهرين في جنوب شرق أوكرانيا حول مدينة أفدييفكا الصناعية.

وقال الكولونيل أولكسندر شتوبون، المتحدث الإعلامي باسم الجيش في ذلك الجزء من الجبهة: "منذ 10 (تشرين الأول) أكتوبر، عندما أصبح العدو (روسيا) أكثر نشاطا، تقدم بمقدار كيلومتر ونصف إلى كيلومترين في بعض الأماكن".

وأضاف شتوبون عن الهجمات على طول الجبهة ، خاصة في أفدييفكا ، القريبة من مدينة دونيتسك التي تحتلها روسيا: "لكن ذلك كلفه الكثير".

وأقر شتوبون خلال ظهوره يوم الأربعاء في الأخبار التلفزيونية الأوكرانية بأن القوات الروسية لديها أعداد متفوقة.

كما أشار مراقبون مثل معهد دراسة الحرب في الولايات المتحدة إلى نشر روسيا لأعداد كبيرة من الجنود والعربات المدرعة في المنطقة، وكذلك إلى الخسائر الروسية العالية.

وتؤكد تقاريرهم أيضا التقدم الروسي، الذي يضع المدافعين الأوكرانيين المتبقين تحت ضغط متزايد في أفدييفكا.

وأدرج تقرير هيئة الأركان العامة الأوكرانية مساء الأربعاء 89 هجوما بريا روسيا فرديا على سبعة أقسام من الجبهة.

ووفقا للتقرير، وقع 31 هجوما بالقرب من أفدييفكا.

ومع ذلك، تم احتساب 29 معركة أيضا على الضفة الجنوبية لنهر دنيبرو بالقرب من كرينكي في منطقة خيرسون.

ولم يتمكن الروس بعد من صد هذه القوات الأوكرانية الصغيرة نسبيا، وفقا لتقرير هيئة الأركان العامة من كييف.

ووفقا لوزارة الدفاع البريطانية، فإن القتال في أوكرانيا بالكاد يجلب أي تغييرات على خط المواجهة، مضيفة أن روسيا تواصل محاولة شن هجمات فردية.