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BBC

جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 من جنوده في قطاع غزة

11:47 ص الخميس 21 ديسمبر 2023

جيش الاحتلال الاسرائيلى

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تل آبيب - (د ب ا)

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الخميس مقتل 3 من جنوده أثناء القتال في شمال قطاع غزة، لترتفع حصيلة القتلى في صفوف جيش الاحتلال منذ بدء الهجوم البري في القطاع إلى 137.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن جيش الاحتلال القول إن خمسة جنود أصيبوا بإصابات خطيرة خلال عمليات القتال في غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله قد أكدت أمس الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء إلى 19902، وأكثر من 55 ألف جريح، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، إنه لا يمكن وقف عمليات إسرائيل ضد حركة حماس في قطاع غزة قبل الأوان، وتعهد مجددا بالقضاء على كل مقاومة من جانب الحركة.

وقال نتنياهو في رسالة عبر الفيديو "نحن نواصل الحرب حتى النهاية. ستستمر حتى القضاء على حماس- حتى النصر".

جيش الاحتلال الاسرائيلي غزة طوفان الأقصى الهجوم البري وزارة الصحة الفلسطينية

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