السعودية تعلن رصد المتحور "JN.1" ولا مخاطر من وباء جديد

الرياض - (د ب أ)

رصدت هيئة الصحة العامة السعودية (وقاية)، سرعة في انتشار المتحور "JN.1" محليا، وهو متحور جديد، بدأ في التصاعد في عدد من بلدان العالم بسرعة عالية، موضحة أنه لا صحة لما يتم تداوُله من مخاطر وتحذيرات من وباء جديد.

وأوضحت "وقاية" في بيان لها نشر اليوم الخميس، أن نسبة انتشار المتحور الجديد بلغت نحو 36%، إلا أنه لم يصاحب ذلك أي زيادة في تنويم العنايات المركزة، مؤكدة في الوقت ذاته أنه لا يوجد ما يثير القلق.

وأكدت الهيئة أن المتحور "JN.1" يُعتبر من المتحورات المتفرعة لـ كوفيد19، كما أن فاعلية التحصين بلقاح كوفيد المطور قائمة، ولا يوجد ما يستدعي القلق ولا يوجد حاجة لتطبيق إجراءات مشددة، مهيبة بالجميع أخذ المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة.