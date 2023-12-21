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BBC

عضو مجلس الحرب الإسرائيلي: لن نقبل تهديدات حزب الله ضد سكان شمال إسرائيل

10:57 ص الخميس 21 ديسمبر 2023

بيني جانتس

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(مصراوي)

قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الخميس، إن إسرائيل لن تقبل تهديد حزب الله اللبناني ضد سكان شمال البلاد، مشيرًا إلى الجهود الواسعة التي تبذلها إسرائيل لحماية سكان الشمال وضمان عودتهم إلى منازلهم.

وكان مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، قد أصدر بيانًا الخميس الماضي، قال فيه إنه تم مناقشة مسألة إعادة الإسرائيليين النازحين لمنازلهم في منطقة الشمال قرب لبنان، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء "رويترز".

ونزح عدد كبير من الإسرائيليين من منطقة الشمال قرب الحدود اللبنانية وسط اشتعال الصراع بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي مع تبادل عشرات القذائف والصواريخ بشكل يومي بين الجانبين.


بيني جانتس إسرائيل حزب الله اللبناني طوفان الأقصى مجلس الحرب الإسرائيلي

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