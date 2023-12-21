إعلان

BBC

الأمم المتحدة : إسرائيل تجبر الفلسطينيين على النزوح قسرًا عن مناطق في خان يونس

10:56 ص الخميس 21 ديسمبر 2023

إسرائيل تجبر الفلسطينيين على النزوح قسرا أرشيفي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

غزة - (د ب أ)

أفادت الأمم المتحدة بأن القوات الإسرائيلي أجبرت، اليوم الخميس، الفلسطينيين على النزوح قسرًا عن منطقة واسعة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في تقرير أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم، إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي أمر "بالإخلاء الفوري" لمنطقة "تغطي حوالي 20% من مساحة مدينة خان يونس"، مشيرا إلى أن "حجم عمليات النزوح التي ستنجم عن أمر الإخلاء ليس واضحا".

وأوضح، "أن المنطقة المقرر إخلاؤها كان يقطنها قبل بدء الحرب في السابع من أكتوبر أكثر من 111 ألف نسمة، ونزح إليها حوالي 141 ألف فلسطيني يعيشون حاليا، في 32 مخيماً".

ووفق الوكالة، "هذه ليست المرة الأولى التي يجبر الاحتلال المواطنين على النزوح في عديد المناطق بقطاع غزة، فمنذ بداية العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي، نزح أكثر من مليون ونصف المليون من المواطنين من شمال قطاع غزة والمدينة وحتى وسطها إلى الجنوب، تحديدا في خان يونس ورفح، بحجة أنها أماكن آمنة من أي استهداف، إلا أن القصف المتواصل طال هاتين المدنيتين، وخلّف آلاف الشهداء والجرحى".

مناطق في خان يونس إجبال الفلسطينيين على النزوح قسرا الأمم المتحدة جيش الاحتلال الإسرائيلي حجم عمليات النزوح طوفان الأقصى حرب غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عضو مجلس الحرب الإسرائيلي: لن نقبل تهديدات حزب الله ضد سكان شمال إسرائيل

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل| "الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال الـ 6 أيام القادمة.. نشاط رياح وأمطار
أبرز 8 إطلالات لنجمات الفن في سابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
بالفيديو والصور.. الشمس تتعامد على معابد الكرنك في ظاهرة فلكية فريدة بالأقصر