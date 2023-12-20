إعلام عبري: نتنياهو سيفقد السيطرة على السلطة كما خسرتها جولدا مائير

مصراوي

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، اليوم الأربعاء، إن هجوم حماس "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي أحدث تحولا جذريا في المشهد السياسي داخل إسرائيل وهز الثقة في السياسيين والعسكريين.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن إخفاقات جيش الاحتلال في أكتوبر الماضي ستؤدي إلى نهاية قبضة حزب الليكود على السلطة في إسرائيل كما خسرت جولدا مائير الحكم بعد حرب 1973.

ومنذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي تشهد السلطة الإسرائيلية حالة خلافات عديدة بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المنتسب لحزب الليكود وعدد من الوزراء على رأسهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي يتبع الحزب نفسه.