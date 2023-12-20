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BBC

حماس: تهديدات خارجية الاحتلال باغتيال بعض قادتنا هي إعلان إفلاس رسمي

11:03 م الأربعاء 20 ديسمبر 2023

عزت الرشق

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مصراوي

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، اليوم الأربعاء، إن تهديدات وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي باغتيال قيادة حماس يمثل إعلان إفلاس رسمي وحالة تخبط وارتباك في سلوك الاحتلال بعد فشلهم أمام كتائب القسام وعدم قدرتهم على تحقيق أي من الأهداف التي رفعوها.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، قال إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيعمل على اغتيال هنية ومشعل ولن يموتا موتا طبيعيا.

وتابع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي: "سنرسل رئيس الموساد إلى كل مكان لإجراء مباحثات بهدف إعادة المخطوفين".

وأضاف وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي: "اتفقنا مع قبرص وبريطانيا على فتح ممر مائي بين قبرص وغزة تحت إشراف أمني إسرائيلي".

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