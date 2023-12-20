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BBC

مسؤولون أمريكيون: بكين أبلغت بايدن بأنها ستعيد توحيد تايوان مع الصين بأي طريقة

10:19 م الأربعاء 20 ديسمبر 2023

الرئيس الصيني شي جين بينج

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مصراوي

قالت مصادر أمريكية في تصريحات لقناة "العربية"، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الصيني "شي جين بينج" أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيعيد توحيد تايوان مع الصين بأي طريقة.

وأكدت المصادر الأمريكية على أن الرئيس الصيني أبلغ بايدن أن بلاده تفضل الاستيلاء على تايوان سلميا.

ويشهد بحر الصين توترات عسكرية على إثر توافد القطع البحرية العسكرية الأمريكية لدعم جزيرة تايوان والتدريبات المشتركة التي تنفذها مع دول تعدها الصين عدوا، في مواجهة الجيش الصيني الذي دائما ما يخترق الحدود المائية والجوية لجزيرة تايوان.

شي جين بينج الرئيس الصيني جو بايدن تايوان بحر الصين

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