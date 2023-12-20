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"صنعنا بأيدينا ما نحصد به رؤوسكم".. المقاومة تنشر مشاهد لتدريبات الرماية وتصنيع الذخائر

09:21 م الأربعاء 20 ديسمبر 2023

حركة المقاومة الإسلامية حماس

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مصراوي

نشر الإعلام العسكري لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، مشاهد من عمليات تصنيع الذخائر والأسلحة محلية الصنع وأبرزها بندقية القنص "غول"، وتدريبات لعناصرها على الرماية.

وقال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، إن مقاتلي القسام تمكنوا خلال الـ72 ساعةً الأخيرة من تدمير 41 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا.

وتابع أبو عبيدة: "مجاهدونا أكدوا مقتل 25 جندياً وإصابة العشرات من الجنود الصهاينة بجروح متفاوتة، كما تم استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر".

وأكد أبو عبيدة: " واستهدف مجاهدونا أيضًا فرق الإنقاذ التابعة لقوات الاحتلال، وتم تفخيخ نفقين ومنزلاً وتفجيرهما في جنود الاحتلال، إضافة لعملية قنص استهدفت أحد الجنود، ودكّوا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة".

وأوضح أبو عبيدة: "وأمطرت المقاومة مدينة تل أبيب وسط الكيان برشقة صاروخية، إضافة إلى إطلاق وابل من الصواريخ تجاه مغتصبة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة".

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