جيش الاحتلال يزعم العثور على مدينة كاملة خاصة بحركة حماس تحت الأرض

مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن جيش الاحتلال سيواصل استهداف مواقع حزب الله ومقاتليه.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي الأربعاء: "نواصل ضرباتنا على رفح لاستهداف قادة حماس، فهدفنا تفكيك حماس وأن لا يكون هناك جسم عسكري يهددنا".

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال: "إذا طلب منا الجسم السياسي وقف القتال سنوقفه، كما أن حركة حماس استخدمت بنى تحتية طبية، وأتممنا الكشف على الأنفاق التي تستخدمها حركة حماس في شمال غزة".

وأوضح متحدث جيش الاحتلال: "العملية البرية ستتواصل والغارات الجوية مستمرة، إضافة إلى أنه بعد التحقيق الأولي فإن المخطوفين الثلاثة الذين قتلوا سابقا كانوا قد هربوا، كما أنّ إعادة المخطوفين هي أحد أهداف الحرب وسنقوم بكل الجهود لإعادتهم، وسنواصل مطاردة حماس في كل قطاع غزة".

وزعم متحدث جيش الاحتلال: "استكملنا السيطرة على مركز قيادة حماس في وسط مدينة غزة، وعملياتنا كشفت عن مدينة كاملة خاصة بحركة حماس تحت الأرض، فمدينة حماس تحت الأرض تضم غرفا ومخابئ وأنفاقا تؤدي إلى منازل ومكاتب".