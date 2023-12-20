الجهاد الإسلامي: لقاء قادة المقاومة في القاهرة سيكون بشكل منفصل

مصراوي

قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن الحديث عن صفقة تبادل للأسرى إلا بعد وقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة.

وأشار الهندي في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" إلى أن لقاء فصائل المقاومة الفلسطينية بالمسؤولين المصريين في القاهرة سيكون مع كل فصيل على حدة.

وأكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي على أن إسرائيل تماطل وتحاول التهرب من التزاماتها.