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BBC

الحكومة بغزة: 20 ألف شهيد بينهم 8000 طفل و6200 امرأة منذ بدء الحرب

08:08 م الأربعاء 20 ديسمبر 2023

شهداء غزة

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مصراوي

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع إجمالي عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 20 ألف شهيد منهم 8 آلاف طفل و6200 امراة حصيلة 1700 مجزرة ارتكبها الاحتلال على مدار 75 يوما في القطاع.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي سقوط 310 شهداء من الكوادر الطبية و35 من الدفاع المدني و97 صحفيا إضافة إلى 6700 مفقود جراء العدوان على غزة.

وأشار الإعلام الحكومي إلى أن أكثر من 1.8 مليون شخص في قطاع غزة أصبحوا نازحين ونحو 2.4 مليون إنسان يعانون من أجل توفير الغذاء والدواء والماء النظيف.

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