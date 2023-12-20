إعلان

BBC

عبر اتصال هاتفي.. أردوغان يهنئ السيسي بالفوز.. ويناقشان الوضع بغزة

10:08 م الأربعاء 20 ديسمبر 2023

أردوغان يهنئ السيسي هاتفيا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

أجري الرئيس رجب طيب أردوغان اتصالاً بالرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الأربعاء.

وقالت الرئاسة التركية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ناقش مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، هاتفيا الحرب الإسرائيلية على غزة وجهود الإغاثة الإنسانية.

وتابعت الرئاسة التركية في منشور لها على موقع إكس، أن الرئيس التركي رجب أردوغان، أكد أهمية استمرار جهود الدول الإسلامية في سبيل الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار.

كما تمنى الرئيس التركي التوفيق للرئيس السيسي، الذي فاز بولاية رئاسية جديدة في مصر، معربا عن أمله في أن تعود هذه الفترة الجديدة بالخير والفائدة على العلاقات التركية المصرية.

أردوغان أردوغان يهنئ السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي عبد الفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي الرئيس التركي الحرب الإسرائيلية على غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الحكومة بغزة: 20 ألف شهيد بينهم 8000 طفل و6200 امرأة منذ بدء الحرب

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

تصل لـ365 ألف دولار.. منصة الجونة تعلن جوائزها قبل ختام مهرجان الجونة السينمائي
انخفاض الحرارة ورياح.. "الأرصاد" تكشف توقعات الطقس غدا الخميس
لماذا قفزت أسعار الذهب في مصر إلى قرب 3 آلاف جنيه للجرام لأول مرة؟
40 صورة لنجوم الفن والمشاهير في فعاليات سابع أيام مهرجان الجونة السينمائي