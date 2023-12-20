مصراوي

أجري الرئيس رجب طيب أردوغان اتصالاً بالرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الأربعاء.

وقالت الرئاسة التركية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ناقش مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، هاتفيا الحرب الإسرائيلية على غزة وجهود الإغاثة الإنسانية.

وتابعت الرئاسة التركية في منشور لها على موقع إكس، أن الرئيس التركي رجب أردوغان، أكد أهمية استمرار جهود الدول الإسلامية في سبيل الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار.

كما تمنى الرئيس التركي التوفيق للرئيس السيسي، الذي فاز بولاية رئاسية جديدة في مصر، معربا عن أمله في أن تعود هذه الفترة الجديدة بالخير والفائدة على العلاقات التركية المصرية.