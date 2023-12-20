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BBC

بلينكن: إذا سلمت حماس أسلحتها فإن الأزمة في غزة ستنتهي فورا

07:18 م الأربعاء 20 ديسمبر 2023

أنتوني بلينكن

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مصراوي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الأزمة في غزة ستنتهي فورًا إذا سلمت حركة حماس أسلحتها.

وتابع بلينكن خلال مؤتمر صحفي الأربعاء: "الولايات المتحدة تريد التأكد من أن قرار الأمم المتحدة يعزز جهود تقديم المساعدات إلى غزة ولا يضر بها، كما أن العديد من الدول تدعو إلى نهاية النزاع في غزة، لكن لا أحد يطالب بنزع سلاح حماس أو تفكيك قدراتها".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي: "سيكون من الجيد لو كان هناك صوت دولي قوي يضغط على حماس للاستسلام، كما أنه يجب التركيز على التعامل مع قادة حماس والأنفاق وحماية المدنيين وزيادة المساعدات".

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي: "يجب أن تكون العمليات العسكرية أقل حدة وأكثر دقة بالتركيز على التعامل مع قادة حماس والأنفاق وحماية المدنيين".

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي حماس طوفان الأقصى

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