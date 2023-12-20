بلينكن: حل الدولتين سيتطلب من الجميع خيارات صعبة بما فيهم أمريكا

مصراوي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل مساعدة إسرائيل لاستعادة جميع المخطوفين، وضمان أن ما حدث في 7 أكتوبر لن يتكرر.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: " نحث كل الأطراف في أزمة غزة على اتخاذ قرارات وخطوات صعبة، ولا نزال نعتقد أن إسرائيل لديها التزام بالقضاء على حماس وبتقليص الضحايا المدنيين، كما أن حل الدولتين سيتطلب من جميع الأطراف اتخاذ خيارات صعبة بما في ذلك الولايات المتحدة، إضافة إلى أن أمريكا تعمل في مجلس الأمن لإصدار قرار يحقق الهدنة الإنسانية في غزة".

وأوضح بلينكن: "نواصل الانخراط مع عدد من البلدان، لمحاولة حل قضايا عالقة بشأن قرار مجلس الأمن عن غزة، كما أننا نواصل العمل لإطلاق سراح الرهائن الأمريكيين في فنزويلا وأي مكان بالعالم".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي: "روسيا أصبحت ضعيفة عسكريا وسياسيا واقتصاديا والناتو في أقوى حالاته، و قدمنا دعما لأوكرانيا بنحو 110 مليارات دولار، والاتحاد الأوروبي بدأ إجراءات ضمها لعضويته، ونتعامل مع الصين من موقع القوة ونعمل على تجنب الصدام معه".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "نعمل على استمرار إيصال المساعدات والوقود إلى قطاع غزة، ليتم توزيعها على المدنيين بطريقة آمنة، كما أنّ أمريكا تريد التأكد من أن قرار الأمم المتحدة يعزز جهود إيصال المساعدات ولا يفعل أي شيء يمكن أن يضر بها".