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BBC

المقاومة تستهدف منزلًا تحصّن به 12 من جنود الاحتلال بشمال شرق غزة

06:29 م الأربعاء 20 ديسمبر 2023

المقاومة تستهدف منزل تحصن به 12 من جنود الاحتلال

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مصراوي

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، استهداف قوة صهيونية مكونة من 12 جندياً تحصنت داخل مبنى بحي الدرج شمال شرق غزة بقذيفتين وقنابل يدوية وأوقعتهم بين قتلى وجرحى.

وكانت كتائب القسام أعلنت، اليوم الأربعاء، استهداف 8 آليات صهيونية في منطقتي الصبرة وتل الهوى جنوبي غزة واشتبكت مع وحدات الإنقاذ وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

وقالت كتائب شهداء الأقصى، اليوم الأربعاء، إن عناصرها استهدفت جرافة عسكرية إسرائيلية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة وتمكنت من قتل طاقمها.

فيما أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت 3 دبابات ميركافا صهيونية بقذائف "الياسين 105" شرق معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

سبق وأن قالت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، إن مقاتليها استهدفوا دبابتين صهيونيتين وناقلة جند بعبوة "شواظ" وقذائف "الياسين 105" شمال مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق أعلنت كتائب القسام، تفجير فتحة نفق بعدد من الجنود الإسرائيليين ووقوعهم بين قتيل وجريح في جنوبي غزة.

وجاء في منشور"القسام" الذي أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" عبر منصة "إكس" اليوم الأربعاء: "تمكن مجاهدونا من تفخيخ عين نفق شرق مدينة خانيونس، وفور تقدم قوة من جيش الاحتلال لعين النفق تم تفجيره بالجنود ووقع أفراد القوة بين قتيل وجريح".

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