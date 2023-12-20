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BBC

المقاومة تستهدف 8 آليات عسكرية جنوبي غزة وتوقع وحدات الإنقاذ بين قتيل وجريح

06:25 م الأربعاء 20 ديسمبر 2023

المقاومة تستهدف 8 آليات عسكرية أرشيفية

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مصراوي

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، إنها استهدفت 8 آليات صهيونية في منطقتي الصبرة وتل الهوى جنوبي غزة واشتبكت مع وحدات الإنقاذ وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

وقالت كتائب شهداء الأقصى، اليوم الأربعاء، إن عناصرها استهدفت جرافة عسكرية إسرائيلية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة وتمكنت من قتل طاقمها.

فيما أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت 3 دبابات ميركافا صهيونية بقذائف "الياسين 105" شرق معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

سبق وأن قالت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، إن مقاتليها استهدفوا دبابتين صهيونيتين وناقلة جند بعبوة "شواظ" وقذائف "الياسين 105" شمال مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق أعلنت كتائب القسام، تفجير فتحة نفق بعدد من الجنود الإسرائيليين ووقوعهم بين قتيل وجريح في جنوبي غزة.

وجاء في منشور"القسام" الذي أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" عبر منصة "إكس" اليوم الأربعاء: "تمكن مجاهدونا من تفخيخ عين نفق شرق مدينة خانيونس، وفور تقدم قوة من جيش الاحتلال لعين النفق تم تفجيره بالجنود ووقع أفراد القوة بين قتيل وجريح".

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