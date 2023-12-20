وزارة الدفاع الدنماركية: سنكون جزء من التحالف البحري بقيادة أمريكا للتصدي لهجمات الحوثيين

مصراوي

نقلت وكالة أنباء "رويترز" البريطانية عن وزارة الدفاع الدنماركية، اليوم الأربعاء، تأكيدات بأن العاصمة كوبنهاجن سترسل قطعا بحرية عسكرية إلى البحر الأحمر للمشاركة في التحالف البحري الذي تقوده الولايات المتحدة للتصدي لهجمات جماعة أنصار الله "الحوثيين.

وكانت وكالة أنباء "بلومبيرج" نقلت عن مصادر مطلعة، أمس الثلاثاء، تصريحات تفيد بأن الولايات المتحدة وحلفاءها يدرسون توجيه ضربات عسكرية محتملة ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تستعد لتقديم مقترح لرد قوي على الحوثيين إلى الرئيس جو بايدن.

وأكدت على أنه جاري التخطيط لإجراءات تشل قدرة الحوثيين على استهداف السفن التجارية عبر ضربات على معقل الجماعة باليمن.

فيما أخذت صحيفة بوليتيكو الأمريكية عن مسؤولين في البنتاجون، تأكيدات بأن تكلفة إسقاط مسيرات وصواريخ الحوثيين تشكل مصدر قلق متزايد.

وتابعت صحيفة بوليتيكو: "صاروخ بقيمة مليوني دولار يستخدم لاعتراض مسيرة للحوثيين بقيمة ألفي دولار".

وأشارت صحيفة بوليتيكو: "سفن البحرية الأمريكية أسقطت 38 مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر خلال شهرين، كما أن مشكلة تكلفة إسقاط مسيرات الحوثيين تحتاج لحل ويتعين على الولايات المتحدة بحث خيارات أقل كلفة".

وأوضحت بوليتيكو عن مسؤول أمريكي رفيع: "19 دولة انضمت لفريق العمل الدولي لحماية الشحن بالبحر الأحمر من بينها شركاء عرب، إضافة إلى أن 9 دول فقط تريد أن تكون مشاركتها علنية في فريق العمل لحماية الشحن بالبحر الأحمر".

وتابعت بوليتيكو عن مسؤول أمريكي: "الوضع معقد للدول العربية بسبب الاعتقاد بأن الفريق مصمم لحماية سفن مرتبطة بإسرائيل"