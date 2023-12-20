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BBC

المقاومة تستهدف 3 دبابات وجرافة للاحتلال في جباليا شمالي غزة

05:56 م الأربعاء 20 ديسمبر 2023

كتائب القسام

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مصراوي

قالت كتائب شهداء الأقصى، اليوم الأربعاء، إن عناصرها استهدفت جرافة عسكرية إسرائيلية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة وتمكنت من قتل طاقمها.

فيما أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إنها استهدفت 3 دبابات ميركافا صهيونية بقذائف "الياسين 105" شرق معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

سبق وأن قالت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، إن مقاتليها استهدفوا دبابتين صهيونيتين وناقلة جند بعبوة "شواظ" وقذائف "الياسين 105" شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق أعلنت كتائب القسام، تفجير فتحة نفق بعدد من الجنود الإسرائيليين ووقوعهم بين قتيل وجريح في جنوبي غزة.

وجاء في منشور"القسام" الذي أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" عبر منصة "إكس" اليوم الأربعاء: "تمكن مجاهدونا من تفخيخ عين نفق شرق مدينة خانيونس، وفور تقدم قوة من جيش الاحتلال لعين النفق تم تفجيره بالجنود ووقع أفراد القوة بين قتيل وجريح".

كتائب القسام جرافة عسكرية إسرائيلية قطاع غزة حماس طوفان الأقصى

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