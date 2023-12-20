الحوثيين: إسرائيل اتجهت لقصف المدنيين لفشلها في المعارك الميدانية

(مصراوي)

قال زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك بدرالدين الحوثي، اليوم الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي جعل من المستشفيات في قطاع غزة هدفًا معلنًا لعملياته العسكرية.

وأفاد بدر الدين، أن الجيش الإسرائيلي يقتل ويدمر ويستهدف الجرحى والمرضى في المستشفيات.

واتهم بدر الدين، جيش الاحتلال بعمده إلى ارتكاب جرائم بشعة بحق الفلسطينيين، مضيفًا أن معظم القصف استهدف المساكن التي يقيم فيها أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال بدر الدين، إن جيش الاحتلال اتجه إلى القصف العشوائي للمدنيين في غزة عندما فشل في المعارك الميدانية.

واستنكر بدر الدين، دعم واشنطن لجيش الاحتلال عسكريًا واستخبارتيًا من خلال المقاتلات والأسلحة المحرمة دوليًا وخبرائه ومستشاريه، متهمًا إياها بالتورط فيما يحدث من جرائم مروعة في قطاع غزة.

ووجه بدر الدين في خطابه لواشنطن، بأنه يأتمرون برأي من سماهم "اللوبي الصهيوني والصهاينة الأمريكان"، قائلًا إن "لا شيء يدخل إلى قطاع غزة إلا بعد موافقة الولايات المتحدة وإسرائيل".

وأكمل بدر الدين، أن الولايات المتحدة تقدم دعم لا محدود لإسرائيل من خلال الاعتراض على أي قرار لوقف إطلاق النار، إضافة إلى منع كل تحرك لحماية المدنيين الفلسطينيين أو أي مساع لوقف العدوان.