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BBC

لافروف يزور تونس لتوسيع المشاورات بشأن وقف دائم لإطلاق النار في غزة

01:39 م الأربعاء 20 ديسمبر 2023

سيرجي لافروف

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تونس - (د ب أ)

يصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى تونس ،اليوم الأربعاء ، قادما من المغرب في زيارة تمتد ليومين، ضمن المساعي الروسية في المنطقة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

ووصل لافروف ، في وقت سابق اليوم إلى مدينة مراكش المغربية حيث يشارك في منتدى التعاون الروسي العربي.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن الخارجية الروسية قولها إن لافروف سيجري مشاورات لتكثيف التحرك الدولي من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين.

وتشمل الزيارة إلى تونس أيضا مباحثات من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والمبادلات التجارية بين تونس وروسيا.

وتؤمن روسيا النسبة الأعلى من الاحتياجات السنوية من مادة الحبوب الحيوية لتونس في ظل الجفاف الذي تعاني منه ما أثر بشكل كبير على إنتاجها من الحبوب الذي هبط بنسبة 60 % هذا العام مقارنة بالعام السابق.

وتعد روسيا سوقا سياحية مهمة لتونس حيث يزور أكثر من نصف مليون سائح روسي البلاد قبل أن يتقلص العدد بسبب تفشي جائحة كورونا في 2020 واندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا لاحقا.

ويدرس في الجامعات الروسية حوالي ألفي طالب تونسي.

سيرجي لافروف تونس غزة المغرب مراكش المغربية

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