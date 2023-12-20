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BBC

حزب الله يعلن مقتل 5 من عناصره في اشتباكات مع جيش الاحتلال

12:14 م الأربعاء 20 ديسمبر 2023

حزب الله

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بيروت - (بي بي سي)

أعلن حزب الله اللبناني عن مقتل خمسة من عناصره في مواجهات بين الحزب وجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوبي لبنان، ما يرفع حصيلة قتلى حزب الله إلى أكثر من 115 منذ الثامن من أكتوبر الماضي.

من جهته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف بالمدفعية عددًا من الأهداف جنوبي لبنان، ردا على إطلاق قذائف وصواريخ باتجاه شمالي إسرائيل.

في وقت، أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار صباح اليوم الأربعاء على أطراف مناطق حدودية في جنوبي لبنان.

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BBC
حزب الله بيروت جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل لبنان

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