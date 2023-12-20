مقتل اثنين من قوات حزب الله خلال اشتباكات مع جيش الاحتلال

(مصراوي)

أعلن حزب الله، اليوم الأربعاء، مقتل اثنين من قواته في اشتباكات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد شن سلسلة من الغارات على أهداف لحزب الله في الأراضي اللبنانية.

وتتزايد التحذيرات الدولية مؤخرًا من خطر اتساع نطاق الحرب في المنطقة خارج قطاع غزة لتضم أطراف أخرى كإيران وحزب الله، مع إطلاق حزب الله اللبناني للقذائف على جيش الاحتلال الإسرائيلي وإعلانه أنها جاءت ردًا على استهداف المدنيين في قطاع غزة.