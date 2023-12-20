جيش الاحتلال الإسرائيلي: قصفنا نحو 300 هدف في قطاع غزة خلال اليوم الماضي

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية "قصفت نحو 300 هدف في قطاع غزة خلال اليوم الماضي".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله في بيان له، إن "قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تواصل عملياتها ضد أهداف إرهابية في قطاع غزة، حيث تقوم بعمليات قتالية من مسافة قريبة مع الإرهابيين على الأرض، وتوجه الطائرات لضرب الخلايا الإرهابية المسلحة والأسلحة".

وأضاف البيان: "تم توجيه ضربات لعشرات الإرهابيين والبنية التحتية الإرهابية، خلال العمليات البرية والجوية والبحرية المشتركة. وبعد أن أطلق مسلحون النار على القوات في جنوب قطاع غزة، شنت القوات غارة استهدفت مراكز القيادة والسيطرة العسكرية في منطقة خانيونس، حيث يطلق الإرهابيون النار ويقوموا بتخزين الأسلحة".

وأشار جيش الاحتلال الاسرائيلي في البيان إلى أن قواته "عثرت على بنادق وذخائر وعبوات ناسفة، ونحو 20 قذيفة هاون في الموقع."