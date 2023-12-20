إعلان

BBC

جيش الاحتلال الإسرائيلي: قصفنا نحو 300 هدف في قطاع غزة خلال اليوم الماضي

11:54 ص الأربعاء 20 ديسمبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية "قصفت نحو 300 هدف في قطاع غزة خلال اليوم الماضي".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله في بيان له، إن "قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تواصل عملياتها ضد أهداف إرهابية في قطاع غزة، حيث تقوم بعمليات قتالية من مسافة قريبة مع الإرهابيين على الأرض، وتوجه الطائرات لضرب الخلايا الإرهابية المسلحة والأسلحة".

وأضاف البيان: "تم توجيه ضربات لعشرات الإرهابيين والبنية التحتية الإرهابية، خلال العمليات البرية والجوية والبحرية المشتركة. وبعد أن أطلق مسلحون النار على القوات في جنوب قطاع غزة، شنت القوات غارة استهدفت مراكز القيادة والسيطرة العسكرية في منطقة خانيونس، حيث يطلق الإرهابيون النار ويقوموا بتخزين الأسلحة".

وأشار جيش الاحتلال الاسرائيلي في البيان إلى أن قواته "عثرت على بنادق وذخائر وعبوات ناسفة، ونحو 20 قذيفة هاون في الموقع."

جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة العمليات البرية طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مقتل اثنين من قوات حزب الله خلال اشتباكات مع جيش الاحتلال

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة: إسرائيل مستعدة لهدنة جديدة في غزة
الطقس.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تنبؤات حالة الجو للساعات المقبلة
تنويه مهم للمواطنين بشأن حجز شقق صندوق التنمية الحضرية
سعر الذهب اليوم في مصر يتراجع عن مستواه القياسي مع بداية التعاملات