الحكومة الكويتية تقدم استقالتها

الكويت - (د ب أ)

قدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، اليوم الأربعاء، استقالة الحكومة لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح عقب أداء الأمير اليمين الدستورية.

وشن أمير الكويت، عقب أدائه اليمين الدستورية اليوم في البرلمان أميرًا للبلاد، هجومًا على الحكومة ومجلس الأمة قائلا "إن الحكومة والمجلس توافقا على الاضرار بمصالح الكويت وما حصل في تعيينات المناصب القيادية دليل على عدم الإنصاف".

وأشار إلى "ما حصل من تغيير للهوية الكويتية وملف العفو وتداعياته والتسابق لإقرار قانون رد الاعتبار وكأنها صفقة تبادل مصالح بينهما".

وحسب خبراء دستوريين، جرى العرف على أن تقدم الحكومة استقالتها عقب اختيار أمير جديد للبلاد حيث يقوم الأمير بتكليفها مرة أخرى أو اختيار حكومة جديدة.