هيئة البث الإسرائيلية: محاولة دهس جنود إسرائيليين في الخليل

(مصراوي)

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن مهاجمًا حاول استهداف مجموعة من الجنود الإسرائيليين قرب مستوطنة كريات أربع بالخليل.

وأضافت الهيئة الإسرائيلية، أن قوات الأمن قتلت منفذ العملية أثناء محاولته دهس عدد من الجنود الإسرائيليين في الخليل، مشيرة إلى عدم وقوع أي إصابات.

وفي وقت سابق الثلاثاء، كانت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، قد أعلنت إصابة امرأة إسرائيلية في عملية إطلاق نار عند مدخل مستوطنة عطيرت شمال رام الله.