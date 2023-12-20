عقب أداء اليمين الدستورية.. أمير الكويت الجديد يشدد على الحفاظ على الالتزامات الخليجية والدولية

وكالات

أدى الشيخ مشعل الأحمد، اليوم الأربعاء، أمام مجلس الأمة الكويتي اليمين الدستورية أميراً للبلاد. ويخلف الشيخ مشعل أميرَ الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي أُعلنت يوم السبت وفاته عن عمر ناهز 86 عاما.

وقال أمير الكويت الجديد، عقب أداء اليمين الدستورية إنه "يتوجب علينا كقيادة سياسية أن نكون قريبين من الجميع.. ونؤكد على أهمية المتابعة والمراقبة والمساءلة الموضوعية في إطار الدستور".

وأشار الشيخ مشعل الأحمد، إلى أن الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد كان بحق شيخ التواضع والمتواضعين.

وقال أمير الكويت الجديد: "تسلمت زمام الحكم تكليفا لا تشريفا.. أعاهدكم أن أكون المواطن المخلص لوطنه وشعبه".

وأضاف: "يحزننا سكوت أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية عن بعض الملفات.. وأوقفنا قرارات التعيين والترقية لوقف العبث في بعض الملفات"، مشدداً على أن "الحكمة تقتضي منا إدراك حجم المسؤولية والتمسك باللحمة الوطنية"، ومتعهداً للشعب بأن يحافظ على "الوحدة الوطنية ومكافحة كافة صور الفساد وأشكاله".