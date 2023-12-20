الشيخ مشعل الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أميرًا للكويت

وكالات

أدى الشيخ مشعل الأحمد، صباح الأربعاء، أمام مجلس الأمة الكويتي اليمين الدستورية أميراً للبلاد. ويخلف الشيخ مشعل أميرَ الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي أُعلنت يوم السبت وفاته عن عمر ناهز 86 عاما.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية, أنه استنادًا إلى المادة 60 من الدستور الكويتي يؤدي الأمير اليمين قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة.

ويعد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الحاكم الـ17 لدولة الكويت وفق الدستور وقانون توارث الإمارة خلفا لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت -رحمه الله- الذي انتقل إلى جوار ربه السبت الماضي.