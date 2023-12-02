بالفيديو.. القسام تنشر مشاهد لرشقة صاروخية أطلقتها على تل أبيب

مصراوي

نشرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس مشاهد لإطلاق رشقة صاروخية على تل أبيب.

نجاح كتائب القسام في إطلاق رشقة كبيرة من الصواريخ من شمال قطاع غزة نحو "تل أبيب" بعد أكثر من شهر على التوغل البري في الشمال، يعتبر ضربة مهمة لهذه الحملة الصهيونية الفاشية، ويدل على وجود قدرة على التحكم والسيطرة لدى المجاهدين هناك. pic.twitter.com/0zqUYQt38T — رضوان الأخرس (@rdooan) December 2, 2023

وأفادت قناة "الجزيرة" في نبأ عاجل، مساء اليوم السبت، بوقوع انفجارات كبيرة هزت العاصمة الإسرائيلية تل أبيب إثر دفعة صاروخية كبيرة.

وكانت كتائب القسام أعلنت قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية في حق المدنيين.

فيما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على أحياء التفاح والدرج وقصف على منزل في حي الصبرة بمدينة غزة

بينما سقط شهداء وجرحى في استهداف الاحتلال مبنى سكنيا بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.