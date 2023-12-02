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BBC

بالفيديو.. القسام تنشر مشاهد لرشقة صاروخية أطلقتها على تل أبيب

11:07 م السبت 02 ديسمبر 2023

أرشيفية

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مصراوي

نشرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس مشاهد لإطلاق رشقة صاروخية على تل أبيب.

وأفادت قناة "الجزيرة" في نبأ عاجل، مساء اليوم السبت، بوقوع انفجارات كبيرة هزت العاصمة الإسرائيلية تل أبيب إثر دفعة صاروخية كبيرة.

وكانت كتائب القسام أعلنت قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية في حق المدنيين.

فيما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على أحياء التفاح والدرج وقصف على منزل في حي الصبرة بمدينة غزة

بينما سقط شهداء وجرحى في استهداف الاحتلال مبنى سكنيا بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

رشقة صاروخية حماس كتائب القسام تل أبيب

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