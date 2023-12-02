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BBC

أمير قطر يستقبل ماكرون للتباحث بشأن الأوضاع في غزة

10:53 م السبت 02 ديسمبر 2023

أمير قطر يستقبل الرئيس الفرنسي

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مصراوي
استقبل أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، ويعقد معه جلسة مباحثات بشأن مستجدات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية.
أكد خلال آل ثاني خلال لقائه الرئيس الفرنسي على أهمية مواصلة جهود ضمان العودة للتهدئة ووقف دائم لإطلاق النار بغزة، وكذلك حماية المدنيين وإيصال المساعدات للقطاع وإيجاد حلول تضمن قيام الدولتين.
وكان ماكرون، تساءل إذا ما كان يعتقد أحد أن القضاء على حماس بالكامل، قائلا إنه ممكن إذا كان الأمر كذلك فإن الحرب سوف تستمر 10 سنوات.
وأضاف الرئيس الفرنسي، يجب توضيح هدف القضاء على حماس، موضحا أن المواجهة الجيدة للإرهاب ليست عبارة عن قصف منهجي ومتواصل.

تميم بن حمد أمير قطر إيمانويل ماكرون فرنسا

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