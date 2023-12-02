جيش الاحتلال: نريد فصل المدنيين عن المخربين وهذا ما سنواصل فعله في غزة

مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم السبت، إن إسرائيل ستواصل ملاحقة "الإرهابيين المتورطين في هجوم السابع من أكتوبر".

وأشار هاجاري إلى أن جيش الاحتلال عازم على مواصلة القتال في غزة وتدمير حماس وإعادة الأسرى، لافتا إلى أنهم هاجموا 400 هدف لحماس في الكثير من المناطق في القطاع.

وبحسب مزاعمه فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي يريد فصل المدنيين عن "المخربين وهذا ما سنواصل فعله في مناطق غزة".

وأوضح هاجاري أن جيش الاحتلال قد يصل إلى الأسرى الإسرائيليين في غزة من خلال عملياته العسكرية هناك وسيواصل الضغط على حماس، إذ أنهم موجودون في كل قطاع غزة جوا وبرا وبحرا.

ولفت هاجاري إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل على مدار الساعة إلى حين تأمين الحدود الشمالية مع لبنان، منوّها إلى أنه سيسمح لسكان مستوطنات الشمال بالعودة حال توفير الأمن هناك.