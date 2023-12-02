إيران: هناك إمكانية لتوسيع نطاق الحرب بالمنطقة إذا لم تتوقف جرائم الاحتلال

مصراوي

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مساء اليوم السبت، إن دعم الولايات المتحدة يشجع الاحتلال الإسرائيلي على عدوانه، مشيرا إلى أن هذا الدعم عامل مهم في اتساع رقعة الحرب.

وأكد عبد اللهيان أن هناك إمكانية لتوسيع نطاق الحرب بالمنطقة إذا لم تتوقف جرائم الكيان الصهيوني بغزة والضفة الغربية.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قال في وقت سابق من اليوم، إن الولايات المتحدة تدعو العالم لضبط النفس حيال الحرب بغزة ليواصل الكيان الصهيوني الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

وشدد رئيسي على أن صمت قادة العالم إزاء جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة سيجعله أكثر جرأة في ارتكابها، مشيرا إلى أنه على دول العالم العمل بجدية لإيقاف الحرب في غزة وإرسال المساعدات ورفع الحصار.