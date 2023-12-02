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BBC

حماس: حديث الاحتلال عن قتل بعض قادتنا كذب ومحاولة لرفع الروح المعنوية

09:08 م السبت 02 ديسمبر 2023

جنود الاحتلال

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مصراوي

قال عضو المكتب السياسي لحماس محمد نزال، اليوم السبت، إن حديث الاحتلال الإسرائيلي عن قتل قادة من حماس كذب ومحاولة لرفع الروح المعنوية، لافتا إلى أنه لا مصلحة للحركة في خرق الهدنة، مؤكدا أن قادة الاحتلال الإسرائيلي يكذبون.

وأشار نزال في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" إلى أن قادة الاحتلال الإسرائيلي يتحركون بعقلية انتقامية، لافتا إلى أن حماس أبلغت الوسطاء أنها أطلقت سراح الأسرى المدنيين لديها، موضحا أنه يجب إقرار قواعد جديدة للإفراج عن الأسرى العسكريين لديهم.

وأكد نزال ان حماس لن تفرج عن أسرى عسكريين إلا بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مشيرا إلى أن الاحتلال رفض الحديث عن تبادل الجثامين وأن الولايات المتحدة ليست وسيطا نزيها.

وأوضح نزال ان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هو من أعطى الضوء الأخضر لقادة الاحتلال الإسرائيلي باستئناف القتال.

وشدد عضو المكتب السياسي لحماس على أن الشعب الفلسطيني لن يكرر تجربة التهجير كما حدث في 1948 وأن الحركة ستفشل مشروع التهجير.

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