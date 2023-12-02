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BBC

استشهاد 3 أطفال وإصابة 12 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا جنوب غزة

08:50 م السبت 02 ديسمبر 2023

قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في غزة

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مصراوي

أعلنت الداخلية في قطاع غزة، استشهاد 3 أطفال وإصابة 12 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتسبب قصف إسرائيلي اليوم السبت، في تدمير أبراج ومنازل في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

كان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، قال لإنه لا مفاوضات الآن بشأن التهدئة.

وأضاف نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، بعدم وجود تبادل للأسرى حتى انتهاء العدوان ووقف شامل لإطلاق النار ونهائي، موضحا أن الاحتلال يصر أن هناك ما زال نساء وأطفال، على الرغم من تأكيد تسليم ما لدينا من النساء والأطفال.

وتابع العاروري، أن ما بقي من الأسرى في غزة هم جنود ورجال مدنيون خدموا في جيش الاحتلال، مشيرا إلى أن إننا مستعدون لتبادل جثث مقابل جثامين شهداء ولكننا بحاجة لوقت لاستخراج جثث الإسرائيليين.

وتابع العاروري، أننا بحاجة إلى وقت لاستخراج جثث الإسرائيليين الذين قتلوا في غارات الاحتلال على غزة، موضحا أن الاحتلال قرر أنه لا يريد استئناف صفقة التبادل بمعايير جديدة.

وأكمل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن كبار السن من الرجال من المحتجزين هم بالنسبة لنا خدموا بالجيش وبعضهم لا يزال فيه موضحا أن موقفنا الرسمي الآن أنه لا تبادل أسرى قبل انتهاء الحرب.

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