الحكومة بغزة: الاحتلال قصف جميع المحافظات عقب انتهاء الهدنة مُخلّفًا 200 شهيد في يومين

مصراوي

قال مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، اليوم السبت، إن هناك 7500 مفقود جراء العدوان الإسرائيلي معظمهم من الأطفال والنساء.

وأوضح الثوابتة في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" أنه الاحتلال قصف جميع المحافظات الفلسطينية عقب انتهاء الهدنة ما أدى إلى ارتقاء 200 شهيد في يومين.

وأشار الثوابتة إلى أن هناك أكثر من 500 من الشهداء والمصابين في مجزرة الشجاعية، لافتا إلى أنه يوجد في محافظة غزة وشمال غزة أكثر من 800 ألف شخص والاحتلال يكذب.