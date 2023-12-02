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BBC

الحكومة بغزة: الاحتلال قصف جميع المحافظات عقب انتهاء الهدنة مُخلّفًا 200 شهيد في يومين

08:31 م السبت 02 ديسمبر 2023

إسماعيل الثوابتة

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مصراوي

قال مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، اليوم السبت، إن هناك 7500 مفقود جراء العدوان الإسرائيلي معظمهم من الأطفال والنساء.

وأوضح الثوابتة في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" أنه الاحتلال قصف جميع المحافظات الفلسطينية عقب انتهاء الهدنة ما أدى إلى ارتقاء 200 شهيد في يومين.

وأشار الثوابتة إلى أن هناك أكثر من 500 من الشهداء والمصابين في مجزرة الشجاعية، لافتا إلى أنه يوجد في محافظة غزة وشمال غزة أكثر من 800 ألف شخص والاحتلال يكذب.

إسماعيل الثوابتة غزة العدوان الإسرائيلي مجزرة الشجاعية

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