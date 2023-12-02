بقوة 7.6 درجة.. زلزال يضرب ساحل الفلبين وتحذيرات من "تسونامي" مدمر

مصراوي

ضرب زلزال بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر ساحل جزيرة مينداناو الفلبينية، اليوم السبت في تمام الساعة 10:37 مساء اليوم بالتوقيت المحلي، على عمق 32 كيلومترا.

وأصدر مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ، تحذيرات من موجات "تسونامي محتملة" في 4 دول قائلا: "بناء على القوة والموقع يتوقع أن تضرب موجات تسونامي الفلبين وإندونيسيا وماليزيا وبالاو".

كذلك نشر المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل عبر منصة "إكس" تحذيرات قال فيها: " إن هناك توقعات بموجات تسونامي مدمرة يبلغ ارتفاع الأمواج فيها مستويات تشكل تهديدا لحياة السكان".

وأشار المعهد إلى أنه "من المتوقع أن تضرب الساحل أمواج تتجاوز الارتفاعات الطبيعية بأكثر من متر"، ناصحا السكان في مقاطعتي سوريجاو ديل سور ودافاو أورينتال جنوبي الفلبين بـ"مغادرة مناطقهم والتوجه إلى المرتفعات أو المناطق الداخلية".

وتشهد الفلبين هزات أرضية بشكل يومي، خصوصا أن الأرخبيل يقع على "حزام النار"، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي وبركاني مكثف تمتد من اليابان إلى حوض المحيط الهادئ، مرورا بجنوب شرق آسيا.

وغالبا ما تكون الهزات الأرضية خفيفة إلى درجة لا يشعر بها السكان، لكن البلاد تشهد زلازل قوية ومدمرة أحيانا تقع من دون سابق إنذار، لأسباب أبرزها عدم توفر التكنولوجيا اللازمة لتوقع مكانها وموعدها.