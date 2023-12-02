الحكومة بغزة: 15207 شهداء منذ بدء العدوان 70% منهم أطفال ونساء

مصراوي

مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي ارتفع إلى 15207 شهداء، مشيرا إلى أن 70% منهم هم من الأطفال والنساء.

وأكد الثوابتة ارتفاع عدد المصابين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي إلى 40650، لافتا إلى أنه تم تدمير 60% من المنازل والوحدات السكنية في قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال.

وحمل مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة، الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي وخصوصا الإدارة الأمريكية المسؤولية عن حرب الإبادة في غزة.

وطالب الثوابتة بإدخال 1000 شاحنة من المساعدات الإنسانية ومليون لتر من الوقود بشكل يومي، مناشدا العالم الحر والدول العربية والإسلامية بإنقاذ قطاع غزة قبل فوات الأوان.