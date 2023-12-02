إعلان

BBC

الحكومة بغزة: 15207 شهداء منذ بدء العدوان 70% منهم أطفال ونساء

07:13 م السبت 02 ديسمبر 2023

إسماعيل الثوابتة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي ارتفع إلى 15207 شهداء، مشيرا إلى أن 70% منهم هم من الأطفال والنساء.

وأكد الثوابتة ارتفاع عدد المصابين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي إلى 40650، لافتا إلى أنه تم تدمير 60% من المنازل والوحدات السكنية في قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال.

وحمل مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة، الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي وخصوصا الإدارة الأمريكية المسؤولية عن حرب الإبادة في غزة.

وطالب الثوابتة بإدخال 1000 شاحنة من المساعدات الإنسانية ومليون لتر من الوقود بشكل يومي، مناشدا العالم الحر والدول العربية والإسلامية بإنقاذ قطاع غزة قبل فوات الأوان.

الاحتلال الإسرائيلي إسماعيل الثوابتة قطاع غزة المساعدات الإنسانية المجتمع الدولي طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مسؤول إسرائيلي: المرحلة التالية من الحرب لن تكون نهايتها مفتوحة
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل| يصل إلى 27%.. كيف تستثمر أموالك بأعلى عائد سنوي مدفوع مقدما عبر البنوك؟ اضغط للتفاصيل