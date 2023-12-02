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BBC

المقاومة تستهدف ناقلتي جند صهيونيتين شمال مدينة غزة بقذائف "الياسين 105"

06:52 م السبت 02 ديسمبر 2023

توغل جنود الاحتلال في غزة

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مصراوي
أعلنت كتائب القسام، استهداف ناقلتي جند صهيونيتين شمال مدينة غزة بقذائف "الياسين 105".
وأضافت القسام، أن القوات قامت باستهداف جرافة صهيونية من نوع دي 9 بقذيفة "الياسين 105" في منطقة جحر الديك وحققنا فيها إصابة مباشرة، فيما تم استهداف حشود للعدو في موقع كيسوفيم بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم، بينما تم استهداف غرفة قيادة واستطلاع للعدو داخل مبنى شرق بيت حانون بأربع قذائف مضادة للأفراد.
وقالت كتائب القسام، إنها أوقعت أفراد قوة صهيونية داخل مبنى بمنطقة التوام شمال غزة بين قتيل وجريح إثر استهدافهم بعبوات مضادة للأفراد والقذائف.

المقاومة غزة طوفان الأقصى ناقلة جند الاحتلال الإسرائيلي

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